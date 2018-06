Doorbraak nodig in glastuinbouw

Dat schrijft Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. Verwacht wordt dat de gemeente een zelfde bedrag voor dit proces reserveert en ook partijen als de Rabobank, de veilingen en telersverenigingen hun financiele steentje bijdragen.

Herstructurering en modernisering zijn snel nodig om de leefbaarheid, de bereikbaarheid, de duurzaamheid én de economie in het gebied te verbeteren. De vernieuwing was de afgelopen jaren minimaal, met in 2013 en 2014 bijvoorbeeld slechts drie bedrijven die in totaal zes hectare vernieuwden. Bijna 40 procent van de kassen is meer dan 25 jaar oud.

De problemen hebben een aantal oorzaken, blijkt uit het Werkboek Westland dat de verschillende partijen hebben samengesteld. De kassen in het gebied zijn relatief klein. De gemiddelde grootte van de 1393 kassen in 2013 was nog geen twee hectare. En dat terwijl voor een ’gezonde’ bedrijfsvoering voor bloemen en planten tegenwoordig drie tot zes hectare gewenst is en voor groenten in grote hoeveelheden zefls vijf tot dertig hectare. Dat komt vooral omdat in het Westland de kavels maar klein zijn en er veel kleine watergangen omheen liggen. Nu is het bijvoorbeeld nergens in het gebied mogelijk voor zeer grote bedrijven om meer dan 20 hectare aaneengesloten kas te hebben. Om kavels te vergroten, door bijvoorbeeld kavels van stoppende en vertrekkende ondernemers met elkaar te combineren worden er nu gebiedsmakelaars aangesteld.

Daarnaast is er het probleem van de bedrijfswoningen, er zijn er 1250 die vermoedelijk of misschien in de weg staan als kavels groter moeten worden. Het idee is om per situatie te kijken naar wat nodig is, bijvoorbeeld een vervangende locatie bij woonkernen. In het Werkboek wordt verwezen naar de ervaringen in de Boomawetering en Poelzone.

Het Westland heeft daarnaast nog andere behoeften, zoals een betere doorstroming en verduurzaming van de energiebronnen. Knelpunten zijn nu de Greenportcorridor (A20-Veilingroute N222-A4) en de Centrale As (N213, deel N211). De aansluiting op de A4 en A20 moet beter. Voor de corridor, cruciaal voor het goederentransport, is de provincie nu bezig met een verkenning hoe daar het beste in te kunnen investeren.