Ondanks felle bezwaren toch nieuwe coffeeshop

Burgemeester Jan van Zanen heeft gisteren, na maandenlange vertraging, aangegeven voornemens te zijn de exploitatievergunning voor de komst van de wietwinkel coffeeshop Gallery Colorado te verlenen. De bekendmaking is in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is de locatie op het bedrijventerrein uitermate geschikt. Zo is de locatie goed bereikbaar en is er voldoende eigen parkeergelegenheid. Daarnaast past de aanvraag binnen de regels, meldde het stadsbestuur eerder. Omwonenden en de ondernemersvereniging hebben echter hun bedenkingen bij het besluit.

,,Het is een locatie tegenover een gewone woonwijk en wij hebben daar als ondernemers ook bezwaar tegen gemaakt”, zegt Rolf Hamersveld van de ondernemersvereniging Cartesiusweg. Hij ontving een brief van de gemeente waarin de bezwaren zijn afgewezen. ,,Er is een extra camera geplaatst en we hebben een goede wijkagent, maar we hebben toch bezwaar aangetekend. We werken aan de veiligheid van ons bedrijventerrein, dat ontstaat niet met een coffeeshop.”

Tijdens eerdere bewonersavonden hebben omwonenden zich ook al uitgesproken tegen de komst van de coffeeshop. Naast wiethandel zou er ook een galerie voor beeldende kunst in het pand moeten verrijzen.

De initatiefnemer liet gisteren weten nog niet te willen reageren op het besluit. ,,We hebben nog niets te melden”, aldus initiatiefnemer Nubé. Een woordvoerder van de gemeente Utrecht kwam er gisterenmiddag niet aan toe om uit te zoeken of er meer bezwaren binnen zijn gekomen. Belanghebbenden kunnen tot en met 17 november 2015 hun zienswijze kenbaar maken.

In de gemeente Utrecht zijn zo’n 10.000 gebruikers van cannabis, blijkt uit een ’voorzichtige’ berekening van de gemeente Utrecht. Volgens het college is er plaats voor 17 coffeeshops in de stad. Op dit moment zijn er tien in exploitatie, lopen er vijf aanvragen en zijn er twee plekken gereserveerd.

Volgens de gemeente bedreigt een te gering legaal aanbod van coffeeshops de beoogde scheiding van de hard- en softdrugsmarkt. Ook leidt dat tot het ontstaan van illegale handel, grote verkeersdrukte op en rondom coffeeshops en coffeeshops met een te grote omzet.