Wereldhave blijft voorlopig in Finland

Het Finse winkelcentrum Itis stond feitelijk in de etalage, maar is door de omstandigheden in het land veel minder waard geworden.

De brutohuurinkomsten van Wereldhave in de eerste drie maanden van het jaar kwamen uit op 173,1 miljoen euro. Dat is 15,4 procent meer dan een jaar eerder en werd voornamelijk veroorzaakt door de aankoop van negen winkelcentra in Nederland in 2015, die nu in de cijfers meetellen. De bezettingsgraad van de winkelcentra was eind september 95,1 procent.

Wel staan de huren in alle landen waar Wereldhave actief is, onder druk. Dat komt onder meer omdat nieuwe huurders van Wereldhave, die inspringen op locaties waar winkels failliet zijn gegaan, lagere huren kunnen bedingen.

Het bedrijf handhaafde vrijdag zijn verwachting voor de groei van het directe resultaat per aandeel. Die zal aandikken met 6 procent tot 9 procent, maar gezien de recente faillissementen in de winkelsector waarschijnlijk uitkomen aan de onderkant van deze bandbreedte. Wereldhave stelt voor 2016 een dividend voor van 3,08 euro per aandeel.