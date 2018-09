Schlumberger ziet winst stevig dalen

Schlumberger zag de winst afkalven tot 176 miljoen dollar, tegen 989 miljoen dollar een jaar eerder. Ondanks die forse daling was de winst, exclusief eenmalige posten, wat hoger dan analisten door de bank genomen hadden voorspeld. De omzet kwam in het derde kwartaal met 7 miljard dollar 17 procent lager uit dan een jaar eerder.

De winst van de afgelopen drie maanden volgde op een kwartaal waarin Schlumberger door hoge afschrijvingen en herstructureringskosten dieprode cijfers schreef. In de eerste helft van dit jaar schrapte Schlumberger zo'n 16.000 arbeidsplaatsen in een poging de kosten meer in lijn te brengen met de fors lagere opbrengsten.