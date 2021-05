Azië: staal en autofabrikanten stuwen Nikkei

Daarnaast verwerkten beleggers de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar een tegenvallend banenrapport leidde tot speculatie dat de rente in de Verenigde Staten nog lang laag zal blijven. Door de haperende banenmotor lijkt de Amerikaanse economie nog niet overhit te zijn en hoeft de centrale bank zijn steunbeleid niet terug te schroeven.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 0,6 procent hoger op 29.518,34 punten. Nippon Steel dikte bijna 5 procent aan. De op twee na grootste staalproducent ter wereld verwacht dit jaar meer winst te boeken dan analisten hadden verwacht.

Uitschieters

Sectorgenoten JFE Holdings en Daido Steel stegen tot bijna 7 procent. Autofabrikant Nissan, die dinsdag de boeken opent, klom 4 procent. Concurrent Toyota brengt woensdag de resultaten naar buiten en werd 1,8 procent hoger gezet.

Techinvesteerder SoftBank, die deze week ook met cijfers komt, won 1,7 procent.

De Chinese beurzen lieten kleine minnen zien. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,3 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 1,1 procent dankzij een sterke toename van het Australische ondernemersvertrouwen in april.

De Kospi in Seoul was een positieve uitschieter met een winst van 1,6 procent. Vooral de grote Zuid-Koreaanse technologiebedrijven, zoals Samsung (plus 1,6 procent), werden opgepikt in navolging van de koerswinsten in de Amerikaanse techsector.