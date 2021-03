Premium Ondernemen

Column: Gedragscode social media geen overbodige luxe

Als ijdele columnist hoop ik altijd dat mijn proza lekker gelezen wordt, maar in dit geval hoop ik dat paralympiër Bibian Mentel even niet de Wakkere Krant open klikt. Want, helaas zijn er onverlaten die een ander gewoon ’de kanker’ toewensen.