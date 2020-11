Megadeal online media: Buzzfeed koopt Huffington Post

Buzzfeed, in 2006 opgericht, koopt de in 2005 gestarte ’Huff’ van Verizon Media in een transactie van aandelen. Nadere details zijn hierover niet bekendgemaakt.

Volgens deze overeenkomst gaan de bedrijven hun inhoud op elkaars platforms publiceren. Bovendien kondigden ze aan gezamenlijk op zoek te gaan naar advertentiemogelijkheden.

Verizon Media krijgt door deze transactie een minderheidsbelang in BuzzFeed als gevolg van de samenwerking. Jonah Peretti, oprichter en directeur van BuzzFeed, zegt het combinatiebedrijf te gaan leiden.

Zowel BuzzFeed als het in HuffPost, zoals het bedrijf tegenwoordig heet, heeft na de stevige groei van afgelopen jaren recent, naast problemen van het coronavirus, ook te kampen met het versneld wegvloeien van advertentiedollars naar de grotere technologiebedrijven Facebook en Google.

In 2011 kocht internetbedrijf AOL Huffington Post voor $315 miljoen, destijds een enorm bedrijf voor een start-up in social media. Vier jaar later verwierf Verizon AOL voor $ 4,4 miljard, waarbij Huffington Post meeging in de transactie.

In 2018 moest Verizon een groot deel van zijn investering afschrijven.