Groei economie VS blijft 3,1 procent

Economen hadden in doorsnee verwacht dat het bruto binnenlands product (bbp) van 's werelds grootste economie licht opwaarts zou worden bijgesteld, tot 3,2 procent. In het vierde kwartaal van 2018 was nog sprake van een groei met 2,2 procent.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel waren de consumentenuitgaven minder sterk dan eerder verwacht, terwijl de bedrijfsinvesteringen naar boven werden bijgesteld.