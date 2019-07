Apple-oprichter: Stap uit Facebook

Zelf maakte hij die stap vorig jaar. Zijn aanval, gefilmd door het Amerikaanse kanaal TMZ, richt zich overigens op meer sociale media.

Die krijgen met alle kliks steeds meer grip op persoonlijke gegevens van gebruikers.

Ze denken volgens Wozniak even een ’like’, een goedkeuring bij een bericht alleen voor vrienden op Facebook of een ander netwerk te zetten.

,,Maar in werkelijkheid gaat die like naar de adverteerder”, aldus Wozniak, die met Steve Jobs Apple in 1976 oprichtte.

Niets privé meer

Bedrijven als Amazon en Facebook verdienen veel geld uit persoonlijke informatie die mensen geheel vrijwillig delen. Ze beseffen volgens de Apple-man niet dat dit consequenties krijg.

„Dus ik maak me zorgen omdat je gesprekken hebt waarvan je denkt dat ze privé zijn”, stelt hij. „ Je zegt woorden waar door anderen eigenlijk niet naar geluisterd moet worden, omdat jij het niet verwacht. Maar er is bijna geen manier om het te stoppen”, zei Wozniak.

Hij stelt voor dat de netwerken met premiumvarianten komen: gebruikers betalen ervoor dat hun data niet wordt gebruikt.

Bij Apple betaal je voor een product, bij Facebook ben jij het product, stelt de Amerikaan.

Wozniak is zelf aandeelhouder van Duck Duck Go, een zoekmachine zonder advertenties en geclaimd geen trackers van persoonsgegevens.

Facebook heeft voor sommige mensen ook goede eigenschappen die het verlies van enige privacy zouden rechtvaardigen, nuanceert ’Woz’.