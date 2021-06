Recordresultaten bij Prosus

De omzet in het eind maart gesloten boekjaar steeg volgens het persbericht met 33% tot $28,8 miljard, terwijl de handelswinst van de belegger 44% toenam tot $5,6 miljard.

„Onze strategie om de groep te herpositioneren voor een wereld die in toenemende mate online actief is, heeft ervoor gezorgd dat we goed voorbereid waren op de versnelling van de online-activiteiten tijdens de pandemie”, schrijft ceo Bob van Dijk in het persbericht.

De winstgroei werd twee weken geleden al aangekondigd, in een tussentijds bericht.

Omdat mensen in veel landen door de coronacrisis gedwongen waren meer thuis te zijn, namen uitgaven aan onder andere online maaltijdbestellingen, e-commerce en online educatie toe.

Dat effect was een stuk sterker dan de lagere inkomsten in sommige activiteiten, waar lockdowns zo streng waren dat maaltijdbezorging tijdelijk werd stilgelegd en activiteiten in segmenten als de online autohandel die inzakten.

Prosus bezit minderheidsbelangen in een aantal grote online-bedrijven, Tencent, Mail.ru, DeliveryHero en Swiggy die $7,1 miljard aan resultaat opleverden over het boekjaar dat eind maart eindigde. Daarnaast bezit het meerderheidsbelangen in tientallen kleinere spelers, die vaak nog in vroege groeistadia verkeren, die hun omzet met 35% zagen toenemen tot €5,1 miljard. Het verlies uit deze deelnemingen groeide 39% tot ruim $1 miljard.

Korting op beurskoers

Het leeuwendeel van de waarde van Prosus zit nog steeds in een belang van iets minder dan 30% in de Chinese internetgigant Tencent. Dat belang alleen als, heeft een hogere waarde dan de volledige beurskapitalisatie van Prosus. De korting is deels het gevolg van de ondoorzichtige cijfers van het conglomeraat.

In Nederland kocht Prosus recent fintechbedrijf Bux, mobilititeitsaanbieder Dott en online-cursusbedrijf GoodHabitz.