Britten razendsnel duurder uit

Dat blijkt uit cijfers van het Britse Office of National Statistics overheid die dinsdag werden gepresenteerd.

Het Britse pond heeft na het Brexit-referendum op 23 juni en het besluit van de Britten om uit de Europese Unie te vertrekken een forse neergang van 18% tegenover 31 handelsmunten doorgemaakt.

Tegenvaller

De prijsstijging ging in september naar 1%, tegen in augustus 0,6% . Dat is iets meer dan verwacht. Vooraf hadden analisten gemiddeld gerekend op hooguit 0,9% stijging.

De kerninflatie ging naar eveneens in het hoogste tempo omhoog in twee jaar tijd.

Het Office of National Statistics meldde ook nog geen duidelijk signaal te hebben dat het zwakkere pond oorzaak is geweest voor de prijsverhogingen in afgelopen weken.

Wel zien Britse bedrijven de kosten van inkopen in het buitenland sterk toenemen.

Volg alle beursnieuws en koersen live met deze app van DFT