Column: Het TOZO-graaien begint

Want, als je de TOZO bestudeert, dan ontdek je meteen dat het een fraudegevoelige en meervoudig interpreteerbare maatregel is. Een slechte zaak: zó gaan beleidsmakende crisisambtenaren dus blijkbaar met ons belastinggeld om!

Financieel hamsteren

Als ik om me heen kijk, dan is het 100% zeker: het TOZO-graaien is intussen begonnen. Van morele verantwoordelijkheid geen sprake: mensen worden van nature gek, hijgerig en hongerig als ze vrij eenvoudig een paar duizend euro gestort kunnen krijgen. Het financiële hamsteren biedt namelijk kansen. Zzp’ers die de regeling niet écht nodig hebben, maar er wél gebruik van maken, dromen dan ook van nieuwe exotische vakanties. Wordt het Barbados? Fiji? Curaçao? De Malediven? De Seychellen? Zegt u het maar.

Schriftelijke bevestiging

Zo vraag ik me bijvoorbeeld af waarom je bij de TOZO-aanvraag geen schriftelijke bevestigingen moet bijsluiten die ’bewijzen’ dat je zonder opdrachten zit.

Want, als werk wegvalt door de coronacrisis dan heeft een zzp’er daar ongetwijfeld een schriftelijke bevestiging van. Al is het maar een e-mailtje van de klant met het slechte nieuws. Dat hadden de ijverige ambtenaren best zelf kunnen bedenken. Vooral om de kans op fraude te verkleinen.

Accountantsverklaring

Het is tevens wereldvreemd dat de overheid geen accountantsverklaring eist van de naar compensatie hunkerende zzp’er. Dus, dat de accountant schriftelijk vaststelt dat ’het onmogelijk is geworden voor de cliënt om nu nog zelfstandig te voorzien in het eigen levensonderhoud’.

Accountants hebben immers toch ooit een beroepseed afgelegd? Als cliënt zou willen frauderen, dan is hij er immers nog als poortwachter voor wat moreel tegengas. Bovendien wil hij toch ook niet zijn eigen accountants-reputatie te grabbel gooien?

Ik hoor daarnaast verhalen van zzp’ers, die nog wél werk hebben en in de maanden april, mei en juni ’bewust’ minder factureren terwijl ze met klanten hebben afgesproken dat er een ’inhaalfactuur’ komt in de zomer. Of, er is nog snel iets méér in maart gefactureerd waardoor Q2 lager uitvalt. Zo wordt de omzet déze periode op een handige manier gedrukt. Tja. Het lijkt dan net of je in april, mei en juni door de crisis bent geraakt…

Privé-bankrekening

Bij sommige gemeenten moet je kopieën van je privé-bankrekening uploaden, onder andere als bewijs dat het bankrekeningnummer echt van jou is. Of, voor een saldocheck. Op zich prima, maar ook daar valt mee te frauderen.

Zo kun je je saldo op je privé-bankrekening verlagen. Gewoon pinnen! Als je dan in de volgende maand – met terugwerkende kracht – gebruik wilt maken van de TOZO, dan is het slechts een kwestie van uploaden van het laatste bankafschrift waar dus een laag saldo op staat vermeld, louter voor de beeldvorming en de eerste indruk bij de beoordelende ambtenaren. Een lager saldo vergroot uiteraard je kansen op een TOZO-bijdrage. Vergelijk het maar: als je een eindemaandsafschrift presenteert met een saldo van slechts €227 of een afschrift met een leuke €2.311…

Zeg het maar: wie heeft de steun harder nodig?

RampenReserve

Hoewel ik me blijf verbazen over het feit dat zzp’ers blijkbaar nooit eerder hebben nagedacht over een standaard RampenReserve op de eigen resultatenrekening (deze moet verplicht worden), snap ik wel dat iedereen nu een kansenberekening maakt. Want, hoe groot is de kans om achteraf ’gepakt’ te worden voor misbruik van deze TOZO-regeling? Minimaal. Daar heeft de overheid de komende jaren helemaal geen tijd voor.

Bovendien bleek dat afzonderlijke gemeenten hun eigen interpretatie en uitvoering aan de regelingen geven, waardoor ’misbruik’ lastiger is te definiëren. Voer voor juristen en advocaten als al deze corona-ellende voorbij is. Veel dank aan de crisisambtenaren.

De lachende derde?

Juist ja, de reiswereld. Prettige vakantie!