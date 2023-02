Helft doorstromers huizenmarkt neemt hypotheek mee

Door de oude hypotheek met gunstigere rente mee te nemen valt de leencapaciteit gemiddeld €50.000 hoger uit, blijkt uit berekeningen door De Hypotheekshop.

De helft van de doorstromers maakt geen gebruik van de zogenoemde verhuisregeling om de oude hypotheek mee te nemen. Dat kan volgens de adviseurs door de kwaliteit van de aangeboden regeling komen. Die is namelijk bij lang niet alle geldverstrekkers heel toegankelijk. Zo is er niet altijd de mogelijkheid tot rentemiddeling.

Niet oversluiten

Doordat steeds meer verhuizers hun oude hypotheek willen meenemen en dus bij dezelfde geldverstrekker willen blijven, is er minder een prikkel voor aanbieders om de scherpste rente te bieden. Klanten stappen toch niet over. Het aantal oversluitingen van hypotheken is namelijk gedaald. Ook het aantal aanvragen van huizenkopers, zowel starters als doorstromers, is het afgelopen jaar gedaald.

De laatste jaren sluiten steeds meer huiseigenaren een tweede of hogere hypotheek af. Het geld gebruiken zij om te verbouwen of te verduurzamen, een schenking aan de kinderen, de koop van een pand voor de verhuur, aanvulling op het pensioen of het kopen van een camper.