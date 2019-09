Groene koersenborden op Europese beurzen

Amsterdam - De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met mooie plussen de handel uitgegaan. Het sentiment kreeg steun van de ontwikkelingen rond de brexit in het Verenigd Koninkrijk en de Italiaanse politiek. De kans op een no-dealbrexit is afgenomen en de politieke crisis in Italië is opgelost. Ook kwamen meevallende cijfers over de Chinese dienstensector waardoor de economische zorgen rond China wat werden verlicht.