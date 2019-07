Bestuurder verruilt ING voor Commerzbank

Boekhout was bij ING lid van de raad van bestuur en gaf leiding aan Market Leaders, wat betekende dat hij verantwoordelijk was voor de Nederlandse en Belgische activiteiten van de bank, zo licht een woordvoerder toe. Hij werkte sinds 1991 voor ING in diverse functies. Boekhout treedt op 1 januari in dienst bij Commerzbank. Daar wordt hij lid van de directie met Corporate Clients in zijn portefeuille.

Boekhout laat weten om persoonlijke redenen te kiezen voor een terugkeer naar Duitsland, waar hij van 2010 tot 2017 topman was van de Duitse tak van ING. "Wij betreuren het maar begrijpen de stap", zegt ING-topman Ralph Hamers over het vertrek van Boekhout. ING zegt op een later moment mededelingen te zullen doen over de opvolging van Boekhout. In de tussentijd neemt Hamers de taken van Boekhout over.

Onlangs gingen er nog geruchten dat ING probeerde om Commerzbank over te nemen. Daarbij zou ING zelfs een verplaatsing van zijn hoofdkantoor van Amsterdam naar Frankfurt hebben overwogen. Het financiële concern zelf heeft zich nooit uitgelaten over de geruchtenstroom. Volgens de laatste berichten zou ING inmiddels niet meer geïnteresseerd zijn in een deal met de Duitsers.