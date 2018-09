'ASML boekt meer winst'

Zij verwachten in doorsnee een omzet van 1,7 miljard euro, waarmee de opbrengsten even hoog zouden zijn als ASML zelf voorspelde bij de publicatie van zijn halfjaarcijfers. De nettowinst van het bedrijf uit Veldhoven steeg vorig kwartaal naar verwachting met 91 miljoen euro ten opzichte van het derde kwartaal van 2015, naar 413 miljoen euro.

De ogen van ASML-volgers gaan woensdag als vanouds uit naar aankondigingen rond de nieuwe EUV-technologie van het bedrijf. Topman Peter Wennink voorspelde in juli dat het aantal orders voor EUV-machines de komende kwartalen zou aantrekken, omdat chipmakers zich opmaken voor massaproductie met de nieuwe technologie. ASML herhaalde in augustus de verwachting dat EUV-machines vanaf 2018 of 2019 gereed zullen zijn voor productie op grote schaal.

ASML voorspelde bij de halfjaarcijfers verder dat de recordomzet van 6,3 miljard euro die in 2015 in de boeken werd gezet, dit jaar wordt overtroffen.