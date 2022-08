Duitse energieprijs naar record door hoge gasprijs

De stijging van de energieprijs komt onder meer door het uitvallen van verschillende Franse kerncentrales. Ook de lage waterstand draagt bij, doordat waterkrachtcentrales minder stroom kunnen leveren. In heel Europa is stroom duur door de hoge prijs van aardgas, dat nodig is om de elektriciteitscentrales draaiende te houden.

Door de hoge zomertemperaturen in Europa is de vraag naar aardgas des te hoger. Het laagstaande water in rivieren belemmert bijvoorbeeld het vervoer van alternatieve brandstoffen als kolen. De prijs van aardgas op de beurs van Amsterdam steeg dan ook: dinsdag met ruim 8%, maandag eindigde de beurs met een stijging van 6,8%.

Vloeibaar gas

Dinsdag sloot de Duitse overheid een deal met energiebedrijven voor de import van vloeibaar gas via twee nieuwe drijvende terminals, in Brunsbüttel en Wilhelmshaven. Die zullen respectievelijk aan het eind van het jaar en in de winter operationeel zijn.

Vloeibaar gas, ook wel bekend als lng, helpt Europese landen om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Door gasopslagen daarmee te vullen, bereiden landen zich voor op de winter. De Duitse regering is in gesprek met Qatar over de levering van lng.