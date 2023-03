Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel | Nederlander Hamers op top van apenrots Zwitsers bankwezen

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Topman Ralph Hamers van UBS, dat in het weekend Credit Suisse overnam. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ralph Hamers zat afgelopen weekend opeens in het oog van de storm in de dreigende bankencrisis. De Nederlandse topman van het Zwitserse UBS moest onder hoogspanning, maar met rugdekking van de Zwitserse overheid, het noodlijdende Credit Suisse overnemen. De grootste en op een na grootste bank van Zwitserland gaan onder zijn leiding verder. Als hoogste baas van ING werd de best verdienende bankier van Europa nog beschimpt om zijn hebzucht, maar nu is Hamers dus de gevierde man. Ondertussen zit hier nog wel het OM achter de geboren Limburger aan.