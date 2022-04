Premium Het beste van De Telegraaf

Torenhoge winsten

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Tuur Elzinga kent zijn pappenheimers. Als de FNV, waarvan hij voorzitter is, onderhandelt met werkgevers over een nieuwe cao dan is de standaard-reactie op vakbondseisen: „Of het wordt crisis, of het is crisis, of het is net crisis geweest.” Zo vatte hij die werkgeversreflex onlangs samen op het FNV-congres. Hij heeft gelijk. Altijd is er een reden voor bedrijven om op de rem te trappen.