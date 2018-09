Topman 2theloo stilletjes vervangen

Kees Jan Bus, oud-bestuurder van energiebedrijf Oxxio en Care Autoschade, is aangesteld als zijn opvolger. Het bedrijf heeft geen ruchtbaarheid gegeven aan de opmerkelijke ingreep, omdat het na een roerige periode begin dit jaar volgens betrokkenen graag in alle rust verder wil werken aan de toekomst.

De wisseling van de wacht volgt kort na een hoogoplopend conflict waarbij 2theloo zijn eigen grootaandeelhouder, investeringsmaatschappij Avedon, voor de rechter daagde. Het management van 2theloo deed dit vanwege het niet nakomen van gedane investeringsbeloften door Avedon.

Scheidsrechter

De rechtszaak eindigde begin 2016 met een aanbeveling van de Ondernemingskamer om in mediation tot een oplossing te komen, dus met een onafhankelijke ’scheidsrechter' . Dat geschiedde onder leiding van Peter Ingelse, oud-voorzitter van de Ondernemingskamer. Die wil desgevraagd niet inhoudelijk ingaan op de vraag of de bestuurswissel inderdaad gepland is onder zijn bemiddeling.

2theloo werd in 2011 opgericht door Holtz en Eric Treurniet. De startup werd in korte tijd zeer populair met het concept van schone en hippe toiletwinkels in winkelcentra en op stations. Om de snelle maar kostbare groei te financieren, haalden de twee in 2013 private equity firma Avedon aan boord, dat via een getrapte constructie 52% van de aandelen kocht voor €11,2 miljoen.

Verlies

Treurniet kwam in 2014 om het leven bij een tragisch auto-ongeluk. In dat jaar maakte het bedrijf een nettoverlies van €2,5 miljoen. De jaarrekening over 2015 is nog niet gedeponeerd. Ondanks het binnenhalen van opdrachten bij oliebedrijf Total en de Franse SNCF, leidde documentatie die rond de rechtszaak uitlekte, tot de nodige zorgen om de financiële positie. Ook moeizame gesprekken over herfinanciering met huisbank ING hielpen niet. Holtz zag zich op zeker moment zelfs genoodzaakt €250.000 privégeld over te maken naar een bedrijfsrekening, blijkt uit documentatie uit 2015. Ook werd nog eens tot tweemaal toe de financieel topman ontslagen.

Andere functie

Holtz, net als de weduwe van Treurniet nog wel medeaandeelhouder in 2theloo, heeft wel een andere functie in het bestuur gekregen.

Holtz wil niet reageren op de situatie, Avedon sluit zich aan bij president-commissaris Bert van Dam. Die legt desgevraagd uit dat ’de versterking van het bestuur voortvloeit uit de mediation.’ „Almar is heel sterk in zijn nieuwe functie, die meer commercieel is. Met Kees Jan hebben we nu ons team weer op orde, de rust is wedergekeerd, en wij verwachten het verleden achter ons te kunnen laten.”