Steeds vaker aandacht voor Suikerfeest in cao’s

Financieel

Dow Jones scherpt record aan na goede WW-cijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten nadat banken en industriële bedrijven waren gestegen als gevolg van gunstige cijfers over het aantal WW-aanvragen in de Verenigde Staten. De Dow-Jonesindex kwam daardoor opnieuw tot een recordstand. Vaccinproducenten hadden een zware d...