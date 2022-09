Provincie overweegt sluiten van cokesfabrieken Tata Steel

Financieel

Belgen lopen warm voor proef met statiegeld op blikjes

Een proefproject voor statiegeld op petflessen en blikjes in het Belgische Bredene was een succes. Ongeveer negen op de tien blikjes en petflessen werden teruggebracht. „Dit bewijst dat statiegeld werkt”, heeft de burgemeester van de Vlaamse kustplaats laten weten. Rond de jaarwisseling komt er in N...