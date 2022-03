Akkoord over eerste cao voor hele bagage-afhandelingssector

De cao krijgt een looptijd van drie jaar en moet ingaan op 1 juli dit jaar. Er is onder meer afgesproken dat de lonen met gemiddeld 7,5 procent toenemen. Het laagste startsalaris komt daarmee over drie jaar 34 procent boven het huidige wettelijke minimumloon te liggen.

De felle concurrentie tussen afhandelingsbedrijven in de afgelopen jaren is ten koste gegaan van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers in de sector. Het akkoord maakt daar volgens de onderhandelingspartijen een einde aan. Volgens WPBL-voorzitter en onderhandelaar Michel van de Stolpe wordt werken voor een afhandelingsbedrijf op Schiphol en andere Nederlandse luchthavens hierdoor een stuk aantrekkelijker.

FNV spreekt van een historische cao met zes afhandelingsbedrijven op Schiphol en andere Nederlandse luchthavens. In de nieuwe cao gaan bijna alle medewerkers minimaal 14 euro per uur verdienen. "Veel medewerkers, die nu net boven het minimumloon verdienen, gaan er daardoor in drie jaar tijd meer dan 20 procent op vooruit", aldus Roos Rahimi, bestuurder FNV Luchtvaart.

In de cao is afgesproken dat alle salarisschalen in drie jaar tijd aangepast gaan worden. De zes afhandelingsbedrijven, Axxicom, dnata, Aviapartner, Menzies, Swissport en Viggo, geven daarbij de garantie dat iedereen er in die drie jaar minimaal 6 procent op vooruit gaat. Daarnaast blijft de onregelmatigheidstoeslag bestaan en is er een nieuwe reiskostenvergoeding afgesproken van 19 cent per kilometer, die mee stijgt als de overheid besluit die te verhogen.