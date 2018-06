'Stabiele omzet voor Unilever'

In een consensus van analistenverwachtingen die is opgesteld door persbureau Bloomberg wordt een omzet verwacht van ruim 13,4 miljard euro. Dat is nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. In het handelsbericht zullen geen winstcijfers naar buiten worden gebracht.

Unilever gaf bij de publicatie van de halfjaarcijfers in juli aan dat de marktomstandigheden moeilijk zijn en lastig blijven. Het bedrijf zag de verkopen in de eerste helft wel groeien, maar negatieve wisselkoerseffecten drukten de omzet. Voor heel 2016 heeft Unilever een verwachting uitgesproken voor een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent.

De laatste tijd is Unilever volop actief aan het overnamefront, met name in de Verenigde Staten. Zo werd in september de Amerikaanse producent van huishoudelijke verzorgingsmiddelen Seventh Generation overgenomen en in augustus kocht Unilever de Zweedse producent van luchtreinigers Blueair. In juli kreeg Unilever de Amerikaanse scheermesjesverkoper Dollar Shave Club in handen, die zijn producten slijt via internet direct aan consumenten.