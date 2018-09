Beef&Steak klant foodnetwerk PostNL

Na een geslaagde proef is er voor gekozen om op vrijdagavonden te leveren met dit netwerk van PostNL, waarbij vers- en diepvriesproducten vanuit een speciaal ontwikkelde koelbox worden uitgeleverd.

Naast levering via het PostNL foodnetwerk blijft Beef&Steak werken met leveringen via het reguliere pakketnetwerk van PostNL voor de dinsdag, woensdag en donderdag en via vriestransport voor de zaterdagen. Naar verwachting wordt het aantal bezorgdagen via het foodnetwerk in de toekomst uitgebreid, aldus Beef&Steak.