Liefdesaffaire nekt kroonprins in top BlackRock

Kroonprins Wiseman, verantwoordelijk voor de wereldwijde aandelen-transacties, is getrouwd met Marcia Moffat, ook werkzaam bij BlackRock. Zij is verantwoordelijk voor de Canadese afdeling van de vermogensreus met wereldwijd $6,84 biljoen onder beheer voor grote partijen zoals pensioenfondsen.

Wiseman begon recent een affaire met een BlackRock-medewerkster met wie hij nauw samenwerkt. In een interne mail aan het personeel verwijt BlackRock hem dat hij heeft nagelaten die relatie hogerop te melden. De 48-jarige bestuurder heeft daarmee de interne regels overtreden, aldus BlackRock.

’Spijt’

Wiseman kwam in 2016 van de Canada Pension Plan Investment Board naar BlackRock om de aandelenafdeling een versnelling te geven. „Ik heb spijt van mijn fout en ik accepteer alle consequenties van mijn daden”, schreef Wiseman aan collega’s.

"Het is zeer teleurstellend dat twee senior bestuurders het bedrijf in hetzelfde jaar hebben verlaten vanwege hun persoonlijke gedrag"

In een felle mail haalde Larry Fink uit naar de man die lange tijd kandidaat was hem op te volgen als de belangrijkste bestuurder in de wereld van vermogensbeheerders. Krap een jaar geleden vertrok al Jeff Smith, het hoofd van de personeelsafdeling van BlackRock, na tien jaar. Hij had eveneens interne regels overtreden, zonder dat duidelijk werd wat daarmee werd bedoeld.

’Niet onze cultuur’

„Het is zeer teleurstellend dat twee senior bestuurders het bedrijf in hetzelfde jaar hebben verlaten vanwege hun persoonlijke gedrag”, schrijft hij. „Dit is niet waar BlackRock voor staat. Dit is niet onze cultuur. We verwachten dat elke medewerker zich aan de hoogste gedragsnormen houdt”, aldus het memo.

Bekijk ook: Lagere winst voor BlackRock

Bekijk ook: Marilyn Monroe in handen grootste vermogensbeheerder

Vorige maand werd bij hamburgerketen McDonald’s topman Steve Easterbrook ontslagen, nadat hij een relatie met een naaste collega was begonnen.

Volgens dataverzamelaar Challenger is Wiseman de vijfde Amerikaanse topbestuurder op een rij sinds deze zomer die vanwege een buitenechtelijke relatie moest opstappen.