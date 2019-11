Burgemeester Alphen mag bijverdiensten houden

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn hoeft haar neveninkomsten niet terug te betalen aan de gemeente.

Dat heeft de gemeenteraad zaterdag besloten tijdens een extra raadsvergadering. In Alphen geldt sinds vijf jaar de gedragscode dat bestuurders al hun bijverdiensten in de gemeentekas moeten storten. Spies beweerde daarvan niet op de hoogte te zijn geweest. „Wie mij kent weet dat dit mij heel diep heeft geraakt”, zei een emotionele Spies tijdens de vergadering.

De raadsvergadering werd gehouden vanwege onduidelijkheid over de neveninkomsten van de burgemeester. Spies schreef de gemeenteraad een brief over haar inkomsten nadat er in de lokale media ophef over haar bijverdiensten van zo’n 100.000 euro in de afgelopen vijf jaar was ontstaan. Zij krijgt naast haar burgemeesterssalaris van 140.000 euro onder meer betaald als voorzitter van de Raad van Toezicht van Reclassering Nederland, vicevoorzitter van het European Institute for Public Administration en bestuurslid van het Nationaal Groenfonds. In totaal gaat het om ruim 30.000 euro per jaar extra.

In Alphen moeten alle neveninkomsten afgedragen worden, maar volgens de landelijke gemeentewet mag een bestuurder maximaal 14 procent van het jaarsalaris aan neveninkomsten zelf houden. Daar sluit de Alphense raad zich nu bij aan.

De burgemeester noemde het zaterdag schadelijk voor het ambt en de gemeente Alphen dat ze door de kwestie in opspraak is geraakt. „Ik hecht zeer aan de integriteit van het openbaar bestuur en die van mijzelf in het bijzonder”, aldus Spies.