Premium Het beste van De Telegraaf

Domper: huwelijk met jongere vrouw kost man flinke hap pensioen

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De regels rond pensioenrechten zijn behoorlijk ingewikkeld. Zeker als je gaat scheiden. Een man had bijna vier ton aan pensioen opgebouwd. Tot zijn schrik komt hij erachter dat ruim een ton daarvan wordt gereserveerd voor zijn ex-partner, met wie hij maar vier jaar samen was. Omdat zij elf jaar jonger is, heeft de pensioenuitvoerder een flink bedrag voor haar gereserveerd.