Miljardair doet stapje terug bij Ramphastos Profiel Marcel Boekhoorn: kleurrijke investeerder met liefde voor dieren en voetbal

Investeerder Marcel Boekhoorn verwelkomt twee reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark in 2017. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Zijn kantoor staat vlakbij de gorilla’s en reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark. Investeerder Marcel Boekhoorn (63) kon de dierentuin in Rhenen kopen dankzij het fortuin dat hij verdiende met de verkoop van Bakker Bart in 1999. Maar na bijna dertig jaar draagt hij nu de dagelijkse leiding bij zijn investeringsmaatschappij Ramphastos over aan Jan Willem Neggers (51).