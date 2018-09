Bolloré bezit ruim 20 procent van Vivendi

PARIJS (AFN) - Miljardair Vincent Bolloré heeft via zijn investeringsmaatschappij het belang in het Franse mediabedrijf Vivendi fors opgevoerd. De miljardair, die sinds 2014 aan het roer staat van Vivendi, heeft via zijn Bolloré Group nu meer dan 20 procent van het bedrijf in handen. Dat was bij een melding in juni nog 15 procent.