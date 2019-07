'Nipte openingswinst voor AEX'

Amsterdam - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag naar verwachting nipt hoger. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine winsten te beginnen. Beleggers verwerken de nieuwe recordstanden op Wall Street en kijken uit naar het belangrijke Amerikaanse banencijfer, dat vrijdag naar buiten komt. De beurzen in New York blijven donderdag dicht vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag.