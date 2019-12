Meer klachten over webshops

Het aantal klachten over webwinkelen groeit gestaag. De helft van de Nederlanders die iets online hebben gekocht, had klachten. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het aantal klachten over webwinkelen neemt toe. Van de Nederlanders die dit jaar iets online hebben gekocht, heeft de helft klachten. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek onder 5600 Nederlanders. In 2015 had 40 procent klachten.