Shell tekent schuldregeling met Somalië

Ook het Amerikaanse ExxonMobil trof een schuldenregeling met Somalië. Er werden geen financiële details gemeld over de aflossing. Shell en Exxon bezitten exploratierechten op vijf offshore velden in Somalië" waar nog betalingen over open stonden. Over de werkzaamheden bij die velden werd door de bedrijven force majeure verklaard. Deze situatie geldt nog steeds.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik