Premium Het beste van De Telegraaf

Tophotel verandert kort in exclusief luxeplein Knip kan open in Amsterdam!

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Robert-Jan Woltering (l.), Mosanne Monod de Froideville en Yves Gijrath. Ⓒ De Telegraaf

Het gesprek van de dag in Amsterdam is de ’knip’: de voorlopige afsluiting van de Weesperstraat. Dit is een proef, om eens te kijken wat zo’n blokkade doet met het verkeer in de binnenstad. De slagbomen staan uitgerekend op deze belangrijke invalsweg tijdens het exclusieve evenement Masters Summer Edition.