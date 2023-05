Europese gasprijs zakt voor het eerst sinds 2021 onder de 30 euro

Volgens persbureau Bloomberg, die hiervoor de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs in de gaten houdt, zakte de prijs tussen 15.00 en 16.00 uur tot 29,85 euro per megawattuur en liep deze daarna weer ligt op. De gasprijs schommelt daarmee rond het laagste niveau sinds de zomer van 2021 en staat ver onder het piekniveau van meer dan 340 euro dat vorig jaar zomer werd bereikt. Toen schoot de gasprijs omhoog door de onzekerheid of de gasvoorraden in Europa wel voldoende konden worden aangevuld voor de winterperiode, doordat Rusland de gastoevoer aan Europa bijna volledig had afgesloten.

Consumenten merken de verdere daling van de gasprijs niet meteen in hun portemonnee. Dat komt omdat energiebedrijven eigen momenten hebben wanneer ze hun tarieven aanpassen. Telkens als dat ze dit doen, nemen ze de recente ontwikkeling op de Europese gasmarkt wel mee in hun afweging.

Eerder deze week kondigde Vattenfall nog aan dat Nederlandse particuliere klanten met een variabel contract vanaf 1 juli minder gaan betalen voor hun gas en stroom. Het was de tweede keer dit jaar dat de onderneming een verlaging van haar energietarieven aankondigde. Andere energiebedrijven hebben hun tarieven de afgelopen tijd ook al verlaagd vanwege de gedaalde inkoopprijzen voor energie.

Hiermee lijkt de Europese gascrisis nog niet ten einde. Gas is namelijk nog steeds beduidend duurder dan in de jaren voor de Russische inval in Oekraïne. In 2020, rond het begin van de coronapandemie, lag de prijs op de gasmarkt op een gegeven moment zelfs onder de 4,00 euro per megawattuur.

De Duitse ondernemersorganisatie Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) kwam donderdag ook nog met een oproep richting de Duitse overheid voor extra energiesteun. Bedrijven die in de problemen gekomen zijn door de hoge energieprijzen zouden extra hulp nodig hebben. Ook wil BDI dat Berlijn maatregelen neemt om te voorkomen dat de energieprijzen in de toekomst weer zo sterk kunnen oplopen.