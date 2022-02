PostNL deelt bonus uit bij aanbrengen nieuw personeel

Entertainment

The Crown-actrice Erin Doherty: Prinses Anne zou naar Lidl gaan

Erin Doherty, die de jonge Britse prinses Anne speelt in hitserie The Crown, denkt dat de prinses zo naar de Lidl zou gaan als ze wist welke deals je er kunt krijgen. Dat vertelt de 29-jarige actrice in gesprek met You Magazine.