OM stelt ultimatum aan Centric: Sanderink eruit of gang naar rechter

Door Redactie DFT

Gerard Sanderink kwam deze week als een duveltje uit een doosje terug bij Centric. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het Openbaar Ministerie is not amused over de terugkeer van Gerard Sanderink bij Centric. Het it-bedrijf van de Twentse ondernemer krijgt tot maandag om de herbenoeming van Sanderink tot niet-uitvoerend bestuurder en bestuursvoorzitter terug te draaien, en twee vertrokken bestuurders terug op hun post te zetten, anders volgt een verzoek aan de Ondernemingskamer om onderzoek in te stellen.