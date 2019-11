Griekse moussaka wint in Italiaanse week

V.l.n.r. de kokende ambassadeurs András Kocsis (H.), Jens-Otto Horslund (DK), Brândusa Predescu (RO), Nicolas Plexidas (GR), Andrea Perugini (I) en Heinz Walker-Nederkoorn (CH).

Hij is pas twee weken ambassadeur in ons land, de Griek Nicolas Plexidas. Toch ging hij op zijn eerste officiële activiteit met de prijs voor het beste ambassadeursgerecht aan de haal in nota bene de Italiáánse gastronomische week.