Twee jaar cel voor oproep tot belastingfraude

Een ondernemer die herhaaldelijk en opzettelijk onjuiste btw-aangiftes indient en geen administratie bijhoudt, riskeert zware straffen zoals een hoge vergrijpboete.

Toont zo’n ondernemer geen berouw en roept hij zelfs anderen op om evenmin belasting te betalen, dan kan de rechter dit aanmerken als een strafverzwarende omstandigheid wegens de „ontwrichtende werking voor de samenleving”. Dat kan leiden tot gevangenisstraf blijkt uit een strafzaak voor de Rechtbank Amsterdam.

Uit het gepubliceerde vonnis blijkt dat een rijschoolhouder in de periode van 30 oktober 2010 tot en met 30 augustus 2013 steeds opzettelijk te lage btw-aangiften ingediend.

Om dit te verhullen, had hij niet voldaan aan zijn administratieplicht waardoor hij bovendien te weinig inkomstenbelasting had betaald. De man toonde niet de minste berouw over zijn daden.

Sterker nog, via verschillende media had hij anderen opgeroepen om ook geen belasting te betalen. Deze houding merkte de rechtbank aan als een strafverzwarende omstandigheid. Daarnaast vermoedde de rechter dat de rijschoolhouder dezelfde strafbare feiten zou plegen als hij daartoe de kans kreeg. De rechtbank vond daarom in dit geval een gevangenisstraf van 24 maanden na aftrek van voorarrest gepast.