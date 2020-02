Gebrek aan overleg kost vrouw drie ton

Als de overlijdensverzekering was afgesloten, had deze in dit geval €25 per maand gekost. De vrouw had in dat geval €300.000 uitgekeerd gekregen. Maar toen de man overleed, was er niets geregeld. Zijn vrouw ging er financieel veel op achteruit.

Afgezien van het verlies van haar man, liep zij nu ook het risico de woning waar zij met hun minderjarige kinderen woonde te moeten verkopen.

Advies

De vrouw klaagde vervolgens de bank aan, vanwege het niet verschaffen van voldoende en duidelijk advies. De Geschillencommissie heeft zich hierover gebogen en volgens hen is haar klacht onterecht.

De commissie stelt dat “de bank ervan uit mocht gaan dat de man ook overleg met zijn vrouw voerde over de overlijdensrisico’s, en dat de risico’s bij hen allebei bekend waren”, zo staat in een uitspraak van het Kifid.

De bank beriep zich hier op een brief en rapport dat was ondertekend door zowel de man als de vrouw, en waarin de risico’s uitgelegd stonden.