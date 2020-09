Britten leggen bom onder Brexit-onderhandelingen

Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. De Britse wet wordt woensdag gepubliceerd. Daarin staan onder meer nieuwe regels rond staatssteun en de grens met Noord-Ierland, en die staan haaks op wat de Britten vorig jaar met de Europese Unie hebben afsproken.

Voorwaarden

Vorig jaar oktober bereikte Brussel en Londen namelijk na moeizame onderhandelingen een akkoord over de voorwaarden waartegen de Britten vertrekken uit de EU. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over het bedrag dat de Britten nog aan de EU betalen en over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland.

Maar de regering van Boris Johnson wil zich daar nu niet meer aan houden, en dat legt een bom onder de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen Londen en Brussel. Die gesprekken, die ook al heel moeilijk verlopen, gaan net deze week de achtste ronde in.

Harde Brexit

Met de nieuwe wet waar de Britten aan werken, is een harde Brexit nog een stap dichterbij gekomen. Dat zou betekenen dat er geen akkoord komt over hoe er na het Britse vertrek gehandeld wordt. Voor bedrijven die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk komen er dan tarieven en quota op producten, wat de handel moeilijker maakt.

Vorige week waarschuwde Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar namens de EU nog, dat een ’precieze implementatie van het vertrekakkoord’ van essentieel belang is voor de gesprekken over handel na het Britse vertrek.