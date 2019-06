Oproep: wil of ga jij binnenkort minder werken?

Werk en gezin goed kunnen combineren wordt steeds belangrijker gevonden. Ⓒ ANP

Amsterdam - Fulltime werken is in Nederland nog altijd de norm, maar de balans tussen werk en privé vinden we ook steeds belangrijker. Voor een artikel in de krant van dinsdag zoeken we mensen die graag minder uren zouden willen werken en ons willen vertellen waarom (met foto).