Pharming ziet verkoop Ruconest flink stijgen

Op die vergadering zal de aankoop door Pharming van de commerciële rechten van Ruconest in Noord-Amerika van samenwerkingspartner Valeant en een kapitaalvergroting op de agenda staan. Met de update over de eerste acht maanden wil Pharming de aandeelhouders een duidelijk beeld geven over de situatie bij het bedrijf.

Pharming meldde dat de verkoop van Ruconest in de VS met 28 procent is toegenomen in de eerste acht maanden. Het bedrijf verwacht dat de verkopen in de rest van dit jaar zullen stijgen, net als de brutowinst. De investeringen in onderzoek en ontwikkelingen nemen geleidelijk verder toe. Pharming denkt dat in 2017 het bedrijf operationeel winstgevend zal zijn.

Verkoopinspanningen

In de periode tot en met augustus van dit jaar bedroeg de brutowinst 4,7 miljoen euro, met een totale omzet van 7,7 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder was dit respectievelijk 3,8 miljoen en 7,1 miljoen euro.

Topman Sijmen de Vries liet tegen AFN weten dat hij verwacht dat de omzet uit Ruconest nog sterker zal stijgen als de rechten in eigen hand komen omdat de verkoopinspanningen dan worden vergroot. Pharming zal de aankoop financieren door een combinatie van schuldpapier en de uitgifte van nieuwe aandelen, met een totale waarde van 80 tot 100 miljoen dollar. De Vries gaf aan het volste vertrouwen te hebben in het slagen van de kapitaalverhoging.