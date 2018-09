Fiscus erkent 'Spaghettimonster' niet

Volgens de fiscus dient de kerk, die mensen wel officieel mag trouwen, het algemeen belang niet voldoende. De kerk krijgt daarom niet het fiscaal gunstige etiket Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zo meldt de organisatie op zijn website.

Naaktdanseressen

De 'spaghettikerk' leert onder meer dat je in de hemel biervulkanen en naaktdanseressen hebt. Die zijn er ook in de hel, maar daar is het bier bedorven en hebben de danseressen een geslachtsziekte. In het geloof spelen piraten een belangrijke rol.

Door de weigering kunnen de Pastafari, zoals de kerkleden zich noemen, schenkingen aan de kerk niet aftrekken van de belasting. De meeste christelijke en islamitische instellingen zijn wel een ANBI.

Willekeur

De kerk noemt de beslissing van de Belastingdienst ,,regelrechte willekeur'' en kondigt aan in bezwaar te gaan. "Wanneer kerken en moskeeën kennelijk belastingvoordelen krijgen in Nederland, moet er een lijn getrokken worden: of álle kerken, dus ook het Vliegend Spaghettimonster, of geen enkele kerk", klagen de Pastafari.

De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster (Church of the Flying Spaghetti Monster) vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten, als een sociale beweging die zich verzet tegen bestaande godsdiensten.

Acht geboden

Ook de Pastafari hebben geboden, die door het Spaghettimonster zijn doorgegeven aan de piratenkapitein Mosey. Het zijn slechts acht geboden, omdat Mosey er per ongeluk twee kapot liet vallen.

De geboden beginnen alle met: "Ik heb echt liever …" . Zo is er het gebod: "Ik heb echt liever niet dat je… kerken/moskeeën/tempels bouwt van miljoenen euro’s voor mijn noedelige goedheid, wanneer het geld beter besteed kan worden aan bestrijding van armoede en ziekte, aan leven in vrede, liefhebben met passie en het goedkoper maken van breedbandkabel."

Diensten staan in het teken van gezelligheid, met pasta en bier.

Hier een link naar de website van de spaghettikerk: