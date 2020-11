Column: tij keert voor waardebelegger

Vrienden maken vaak grappen dat ik – in het dagelijks leven – een te groot geloof heb in waardebeleggen. Ik hoor dan dat ik best iets nieuws of iets duurders mag kopen. Ach. Er valt mee te leven. Als belegger werd het steeds lastiger. Goedkoop was de laatste jaren duurkoop. Waardebeleggen was uit, maar het tij lijkt te keren.