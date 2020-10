Coronadip voor dievengilde zet weer door

Door het coronavirus werken veel mensen thuis, en staan de inbrekers voor een dichte deur. Normaal wordt er in de herfst juist vaker ingebroken.

Plus in Utrecht

In Noord-Holland daalde het aandeel inbraken met 39% in de afgelopen vier weken. In Groningen, Zeeland, en Friesland daalde het met ongeveer 30%. Alleen in de stad en provincie Utrecht was het aantal inbraken hoger, met 15%.

Kijk hier hoeveel er in jouw provincie wordt ingebroken:

Volgens de verzekeraar zal er de rest van het jaar ook minder ingebroken worden dan in voorgaande jaren, als Nederlanders blijven thuiswerken. Er wordt een kwart minder inbraken verwacht.

Zomer

In de eerste maanden van de coronacrisis daalde het aantal inbraken met 45%. Toen in de zomer de maatregelen omtrent corona wat losser werden, kwam ook het aantal inbraken weer op hetzelfde niveau te liggen.