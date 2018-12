Chinese yuan in 'valutamandje' IMF

Met de verzameling munteenheden, het 'valutamandje', bepaalt het IMF de waarde van de van de zogeheten speciale trekkingsrechten (SDR's). Die SDR's vormen als het ware de munteenheid die het IMF hanteert voor het betalingsverkeer met zijn lidstaten. In het mandje zaten tot 1 oktober de Amerikaanse dollar, de euro, de Britse pond en de Japanse yen.

Nu zit ook de yuan in 'het mandje'. Het is voor het eerst sinds 1969 dat de samenstelling ervan wezenlijk verandert, afgezien van de vervanging van Duitse en Franse munteenheden door de euro. IMF-chef Christine Lagarde noemde het "een historische mijlpaal". Het is volgens haar een belangrijke stap naar de integratie van de Chinese economie in het stelsel van de wereldeconomie.

De yuan vertegenwoordigt nu 10,9 procent van het valutamandje. Het aandeel van de euro wordt daarom teruggedrongen van 37,4 naar 30,9 procent. De dollar blijft nummer 1 met 41,7 procent. Het aandeel in het valutamandje is vooral politiek waardevol. Bijna een jaar geleden is besloten de yuan in 'het mandje mee te nemen'.

Chinese politici hadden jarenlang geijverd om hun munt bij het IMF als wereldmunt erkend te krijgen. De Volksrepubliek is goed voor ruim 20 procent van de wereldbevolking en 10 procent van de wereldhandel. Maar slechts 2 procent van de betalingen wereldwijd, wordt in yuans afgewikkeld.