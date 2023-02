Fabrikant Marlboro-sigaretten zet vertrek uit Rusland in ijskast

De maker van onder meer Marlboro en L&M noemt als reden dat de verkoop van zijn Russische activiteiten ten koste zou gaan van het geld voor aandeelhouders. „Ik heb de plicht om het geld van mijn aandeelhouders terug te krijgen.”

Vorig jaar maart zei Philip Morris de Russische markt te willen verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne. De fabrikant heeft geprobeerd zijn activiteiten in het land te verkopen, maar de topman zegt nu tegen Financial Times dit alleen te doen als het financiële verlies beperkt blijft. Een geschikte koper was niet te vinden en daarom houdt Philip Morris de activiteiten volgens de topman liever zelf.

Tabaksmarkt

Voor de oorlog boekte het bedrijf jaarlijks zo’n 6 procent van zijn omzet in Rusland. Het land is gemeten naar volume de op drie na grootste tabaksmarkt ter wereld, met een geschatte waarde van meer dan 16 miljard euro per jaar. Eerder staakte de grote Britse tabaksproducent Imperial Brands, met sigarettenmerken als Gauloises, West en Davidoff, wel zijn activiteiten in Rusland.

Olczak zei ook dat als hij een koper weet te vinden hij „zeer waarschijnlijk” een terugkoopclausule in het contract wil opnemen. Dat zou betekenen dat Philip Morris zijn Russische activiteiten weer terug kan kopen zodra de verhoudingen tussen Rusland en het Westen weer hersteld zijn. Deze maand liet de Deense bierbrouwer Carlsberg ook al weten zo’n clausule te willen bij verkoop van zijn activiteiten.