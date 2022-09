Strukton-topman Sanderink verdacht van omkoping in Saoedi-Arabië

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) deed in 2019 invallen bij Strukton vanwege een metroproject in de Saoedische hoofdstad Riyad. Het Nederlandse bouwbedrijf kreeg een opdracht van 1 miljard euro voor de bouw aan het metronetwerk in de stad. Maar nu wordt Sanderink verdacht van het leidinggeven aan ambtelijke omkoping van een Saoedische prins om die klus binnen te halen.

Het onderzoek zit nu nog in de regiefase. Bij de onderzoeksrechter heeft advocaat Paul Acda van Strukton en Sanderink gevraagd meerdere getuigen te verhoren, die een completer beeld zouden schetsen van de Saoedische kwestie dan de FIOD zou schetsen. De raadsman zegt dat het tussen de inval in 2019 en begin dit jaar voor Strukton gissen was wat de precieze verdenkingen waren. Het OM heeft nog geen dagvaarding gestuurd, dus of het tot vervolging overgaat is volgens Acda nog onduidelijk.

Over de verdenkingen en de verdachten wil een woordvoerster niet veel meer kwijt. Het OM verwacht de zaak in 2023 of 2024 voor de rechter te brengen, meldt een woordvoerster.

Sanderink kwam de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws door een hoog oplopende ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten, die hij aan de kant zette nadat hij bevriend was geraakt met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige.

Sinds Van Rijbroek in Sanderinks leven is, vecht hij voor de rechter een vete uit met Van Egten. Daarin werd hij keer op keer in het ongelijk gesteld, maar meermalen lapte hij die vonnissen aan zijn laars. Ook bij zijn bedrijven heerste onrust. Zo vertrok een groot deel van de top van Centric, dat veel IT-projecten verzorgt voor de overheid