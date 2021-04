‘Problemen stapelen zich op voor volgend kabinet’

Elk kabinet kan één grote hervorming aan. Zo luidt een bekend gezegde in Den Haag. De agenda van de nieuwe regering is echter nu al topzwaar met een woon-, klimaat-, en toeslagencrisis. De afgelopen vier weken kwamen al deze hoofdpijndossiers aan bod in de financiële podcast Kwestie van Centen met Martin Visser en Herman Stam. In deze vierde en laatste aflevering: de arbeidsmarkt.